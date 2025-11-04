Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Parking du gymnase Pont-sur-Yonne

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Parking du gymnase Pont-sur-Yonne mardi 4 novembre 2025.

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

Parking du gymnase 3 Rue Pierre Banry Pont-sur-Yonne Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 13:30:00
fin : 2025-11-04

Date(s) :
2025-11-04

Une boucle de 12km et 185m de dénivelé positif.   .

Parking du gymnase 3 Rue Pierre Banry Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

English : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

German : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

Italiano :

Espanol :

L’événement Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Sens et Sénonais