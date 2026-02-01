Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Place Albert Camus Villeblevin
Place Albert Camus Parking en face de la mairie Villeblevin Yonne
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Randonnée de 12km et 102m de dénivelé, sans difficulté. .
Place Albert Camus Parking en face de la mairie Villeblevin 89340 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
