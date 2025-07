Balad’un âne Barret-de-Lioure

Balad’un âne Barret-de-Lioure vendredi 1 août 2025.

Balad’un âne

Eglise Barret-de-Lioure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Cyprien N’tsaï, baladin, va de village en village avec son âne pour vous conter ses histoires en musique.

Eglise Barret-de-Lioure 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 68 31 amis.barretdelioure@gmail.com

English :

Cyprien N’tsaï, baladin, goes from village to village with his donkey to tell you his stories with music.

German :

Der Baladin Cyprien N’tsaï zieht mit seinem Esel von Dorf zu Dorf, um Ihnen seine Geschichten mit Musik zu erzählen.

Italiano :

Cyprien N’tsaï, suonatore ambulante, viaggia di villaggio in villaggio con il suo asino per raccontarvi le sue storie musicate.

Espanol :

Cyprien N’tsaï, intérprete ambulante, viaja de pueblo en pueblo con su burro para contarte sus historias musicadas.

L’événement Balad’un âne Barret-de-Lioure a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale