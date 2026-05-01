BalàLaFerme La Bouinais Les Brulais

Les Brulais

BalàLaFerme

La Bouinais Bourg-des-Comptes Les Brulais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24 00:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Spectacle et concerts Bal folklorique avec la présence de groupes Daarune et Gangamix ( payant 10 euros). Spectacle gratuit dansé et chant, déambulatoire et interactif. Buvette et petite restauration. .

La Bouinais Bourg-des-Comptes Les Brulais 35890 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 54 97 28

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English :

L’événement BalàLaFerme Les Brulais a été mis à jour le 2026-05-09 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté