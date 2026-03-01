Balance ta voix au Manoir des Douets Fleuris Manoir des Douets Fleuris Cancale
Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine
-Karaoké libre-
Rejoignez-nous pour une soirée karaoké pleine d’énergie et de bonne humeur ! Entre amis, en famille ou entre collègues, venez chanter vos titres préférés dans une ambiance chaleureuse et festive.
Cocktails, rires et musique au rendez-vous… il ne manque plus que votre voix ??
Entrée gratuite.
Consommation obligatoire au bar.
À vous la scène ! .
Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81
