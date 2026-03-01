Balance ta voix au Manoir des Douets Fleuris Manoir des Douets Fleuris Cancale

Balance ta voix au Manoir des Douets Fleuris

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

-Karaoké libre-

Rejoignez-nous pour une soirée karaoké pleine d’énergie et de bonne humeur ! Entre amis, en famille ou entre collègues, venez chanter vos titres préférés dans une ambiance chaleureuse et festive.

Cocktails, rires et musique au rendez-vous… il ne manque plus que votre voix ??

Entrée gratuite.

Consommation obligatoire au bar.

À vous la scène ! .

