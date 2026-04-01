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Balance ta voix Karaoké libre Manoir des Douets Fleuris Cancale

Balance ta voix Karaoké libre Manoir des Douets Fleuris Cancale jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Manoir des Douets Fleuris

Adresse : 13 Rue des Douets Fleuris

Ville : 35260 Cancale

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-30T19:00:00

Fin : 2026-04-30T22:00:00

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cancale

Balance ta voix Karaoké libre

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Après une première soirée qui a mis une ambiance de folie, le karaoké revient au manoir pour encore plus de rires et de musique.
Prenez le micro, chantez vos titres préférés et laissez-vous porter par l’énergie festive de la soirée.
La scène n’attend plus que vous !   .

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81 

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English :

L’événement Balance ta voix Karaoké libre Cancale a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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