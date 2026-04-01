Balance ta voix Karaoké libre Manoir des Douets Fleuris Cancale
Balance ta voix Karaoké libre Manoir des Douets Fleuris Cancale jeudi 30 avril 2026.
Cancale
Balance ta voix Karaoké libre
Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 22:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Après une première soirée qui a mis une ambiance de folie, le karaoké revient au manoir pour encore plus de rires et de musique.
Prenez le micro, chantez vos titres préférés et laissez-vous porter par l’énergie festive de la soirée.
La scène n’attend plus que vous ! .
Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81
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English :
L’événement Balance ta voix Karaoké libre Cancale a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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