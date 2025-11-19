BALANCE TON JULES – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

BALANCE TON JULES Début : 2025-12-19 à 21:00. Tarif : – euros.

Elles reviennent !Après le succès phénoménal d’« Adopte Un Jules.com» et ses 600 000 « spectateuses » et spectateurs, Clara, Kitty et Marie sont de retour dans un tout nouveau spectacle en 3 D : Dingue, Drôle et Délirant !Si dans le premier opus, elles nous expliquaient comment chopper un mec en un clic, dans “Adopte 2”, elles nous apprendrons comment s’en débarrasser en une claque : #BalanceTonJules !Les filles, en 2024 : on veut du neuf ! La vie est trop courte pour se laisser marcher sur les Louboutins par des Jules narcissique, des patrons libidineux, des amis envahissants, des dragueurs relous. Les Jules qui voulaient que l’on retourne au foyer vont être content parce qu’on va faire le ménage !Il est grand temps de tout dégager et d’entamer une nouvelle vie.“Adopte 2”, c’est 1h15 d’antidote à la morosité sexiste dans lequel vous apprendrez que :– Le jour où on enfermera les cons dans des placards, il n’y aura plus grand monde pour fermer les portes.– Que la différence entre un homme et un enfant, c’est que l’enfant tu peux le laisser seul avec la baby-sitter.– Que même Wonder-woman met de l’anti-cerne et une culotte gainante.– Et surtout, que les meilleurs conseils publiés sur Facebook sont souvent écrits par des personnes assises sur des toilettes.Girl power ! Auteur : Elisa Valentin, André GastonArtistes : Maud Louis, Célia Brenier, Guillemette de Courville

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42