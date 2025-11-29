BALANCE TON JULES – THEATRE BERNARD BLIER Pontarlier

BALANCE TON JULES Début : 2025-11-29 à 19:00. Tarif : – euros.

Après le succès d’ Adopte Un Jules.com et ses 600 000 spectateuses et spectateurs, Clara, Kitty et Marie sont de retour dans un tout nouveau spectacle en 3D : Dingue, Drôle et Délirant !Si dans le premier opus, elles expliquaient comment chopper un mec en un clic, dans Adopte 2 , elles vont vous apprendre comment s’en débarrasser en une claque : #BalanceTonJules !Les filles, en 2023 : on veut du neuf ! La vie est trop courte pour se laisser marcher sur les Louboutins par des Jules narcissique, des patrons libidineux, des amis envahissants, des dragueurs relous. Les Jules qui voulaient que l’on retourne au foyer vont être content parce qu’on va faire le ménage !Il est grand temps de tout dégager et d’entamer une nouvelle vie. Adopte 2 , c’est 1h15 d’antidote à la morosité sexiste dans lequel vous apprendrez que :Le jour où on enfermera les cons dans des placards, il n’y aura plus grand monde pour fermer les portes. Que la différence entre un homme et un enfant, c’est que l’enfant tu peux le laisser seul avec la baby-sitter. Que même Wonder-woman met de l’anti-cerne et une culotte gainante.Et surtout, que les meilleurs conseils publiés sur Facebook sont souvent écrits par des personnes assises sur des toilettes.

THEATRE BERNARD BLIER RUE DE LA HALLE 25300 Pontarlier 25