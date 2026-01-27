Balancing Act en concert (côté Records) au Supersonic Supersonic Records Paris
Balancing Act en concert (côté Records) au Supersonic Supersonic Records Paris mercredi 29 avril 2026.
Après avoir gagné en popularité avec son premier EP, le groupe de rock alternatif anglais Balancing Act est devenu l’un des noms à suivre, qualifié de « groupe préféré de la nouvelle génération » par Jack Saunders. Leur deuxième EP sorti cette année !
Le 29 avril prochain, le Supersonic Records vibrera au rythme du rock alternatif énergique et électrique de Balancing Act
Le mercredi 29 avril 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 23.50 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T20:00:00+02:00_2026-04-29T22:30:00+02:00
Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3sJ7uiS5W https://fb.me/e/3sJ7uiS5W
Afficher la carte du lieu Supersonic Records et trouvez le meilleur itinéraire