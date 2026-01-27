Balancing Act en concert (côté Records) au Supersonic Supersonic Records Paris

Après avoir gagné en popularité avec son premier EP, le groupe de rock alternatif anglais Balancing Act est devenu l’un des noms à suivre, qualifié de « groupe préféré de la nouvelle génération » par Jack Saunders. Leur deuxième EP sorti cette année !

Le 29 avril prochain, le Supersonic Records vibrera au rythme du rock alternatif énergique et électrique de Balancing Act

Le mercredi 29 avril 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 23.50 EUR Tout public.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

