Balavoine Légende Gare du Midi Biarritz

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Daniel Balavoine, artiste iconique et emblématique de la chanson française, avec ses textes engagés, a marqué les années 70 et 80. Réservez vos billets dès maintenant et venez vivre une soirée inoubliable en hommage à Daniel Balavoine !

Rendez-vous pour célébrer l’héritage musical d’un des plus grands artistes français de tous les temps, en vous conviant à un concert exceptionnel qui rendra hommage à la voix et aux chansons emblématiques de Balavoine, en live ! Un artiste et ses musiciens passionnés interpréteront les plus grands succès de Balavoine, vous replongeant dans l’émotion et la magie de ses mélodies. Venez partager cette expérience avec d’autres fans dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, où se mêleront musique et souvenirs. Ne manquez pas l’occasion de faire partie de cet hommage vibrant à un artiste qui a marqué des générations, à l’aube des 40 ans de sa disparition. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

