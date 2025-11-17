BALAVOINE MA BATAILLE Agen Agora Agen

BALAVOINE MA BATAILLE

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 49 – 49 – 72 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Ce spectacle unique, porté par ses anciens musiciens et un casting vocal remarquable avec notamment les gagnants de The Voice Aurélien Vivos (2023) et Nour (2022), accompagnés de cinq voix puissantes de la nouvelle scène française fera revivre l’énergie brute et l’émotion de ses chansons les plus iconiques. .

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr

English : BALAVOINE MA BATAILLE

This unique show, supported by his former musicians and a remarkable vocal cast including The Voice winners Aurélien Vivos (2023) and Nour (2022), accompanied by five powerful voices from the new French scene will bring his most iconic songs to life.

German : BALAVOINE MA BATAILLE

Diese einzigartige Show, getragen von seinen ehemaligen Musikern und einer bemerkenswerten Gesangsbesetzung ? mit u.a. den The Voice-Gewinnern Aurélien Vivos (2023) und Nour (2022), begleitet von fünf kraftvollen Stimmen der neuen französischen Szene ? wird seine ikonischsten Lieder wieder aufleben lassen.

Italiano :

Questo spettacolo unico, supportato dai suoi ex musicisti e da uno straordinario cast vocale tra cui i vincitori di The Voice Aurélien Vivos (2023) e Nour (2022), accompagnati da cinque potenti voci della nuova scena francese riporterà in vita le sue canzoni più iconiche.

Espanol : BALAVOINE MA BATAILLE

Este espectáculo único, apoyado por sus antiguos músicos y un notable reparto vocal -entre ellos los ganadores de La Voz Aurélien Vivos (2023) y Nour (2022), acompañados por cinco potentes voces de la nueva escena francesa-, revivirá sus canciones más emblemáticas.

