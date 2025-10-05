BALAVOINE, MA BATAILLE – ANTARES – LE MANS Le Mans

BALAVOINE, MA BATAILLE Début : 2026-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

ARTCOSCENE PRODUCTIONS ET AA ORGANISATION PRÉSENTENT BALAVOINE, Ma Bataille est un hommage exceptionnel à l’artiste visionnaire Daniel Balavoine, 40 ans après sa disparition. Ce spectacle unique, porté par ses anciens musiciens et un casting vocal remarquable – avec notamment les gagnants de The Voice Aurélien Vivos (2023) et Nour (2022), accompagnés de cinq voix puissantes de la nouvelle scène française – fera revivre l’énergie brute et l’émotion de ses chansons les plus iconiques, telles que “Mon fils, ma bataille” et “L’Aziza” sans oublier Starmania. En tournée dans toute la France dès janvier 2026, avec en point d’orgue une date au Dôme de Paris – Palais des Sports, salle emblématique de Balavoine. Avec la participation exceptionnelle de Guy Balavoine. Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Cap Solidaire International. Un hommage inoubliable, une tournée à ne pas manquer !

ANTARES – LE MANS 2 AVENUE ANTARES 72000 Le Mans 72