BALAVOINE MA BATAILLE – ARENA- REIMS – REIMS ARENA Reims

BALAVOINE MA BATAILLE – ARENA- REIMS Début : 2026-01-15 à 20:00. Tarif : – euros.

MUSIC LINE PRODUCTIONS PRÉSENTE : BALAVOINE MA BATAILLE – REIMSBALAVOINE, Ma Bataille est un hommage exceptionnel à l’artiste visionnaire Daniel Balavoine, 40 ans après sa disparition. Ce spectacle unique, porté par ses anciens musiciens et un casting vocal remarquable – avec notamment les gagnants de The Voice Aurélien Vivos (2023) et Nour (2022), accompagnés decinq voix puissantes de la nouvelle scène française – fera revivre l’énergie brute et l’émotion de ses chansons les plus iconiques, telles que “Mon fils, ma bataille” et “L’Aziza” sans oublier Starmania.En tournée dans toute la France dès janvier 2026, avec en point d’orgue une date au Dôme deParis – Palais des Sports, salle emblématique de Balavoine. Avec la participation exceptionnelle de Guy Balavoine.Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Cap Solidaire International. Un hommage inoubliable, une tournée à ne pas manquer

REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51