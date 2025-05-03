THE INSPECTOR CLUZO – NOUMATROUFF Mulhouse

THE INSPECTOR CLUZO – NOUMATROUFF Mulhouse mercredi 12 novembre 2025.

THE INSPECTOR CLUZO Début : 2025-11-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Après deux ans de tournée mondiale (États-Unis, Australie, Japon, Europe) et une standing ovation à l’Albert Hall de Manchester en première partie de EELS, le groupe revient avec un opus rock/blues enregistré en conditions live à Nashville avec le multi-Grammy Awards Vance Powell (Jack White, Chris Stapleton). Toujours autoproduit et autofinancé, cet album explore des thèmes de post-croissance qui leur tiennent à cœur. Une tournée européenne de 40 dates accompagnera cette sortie très attendue.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68