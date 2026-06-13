Melle

Bal’Buzard · bal trad

Salle Jacques Prévert Melle Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Bal trad’ et initiation avec Les Tourne Bourriques et Le Bal Variable.

Salle Jacques Prévert, Melle

Tout public

Payant .

Salle Jacques Prévert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Bal’Buzard · bal trad

L’événement Bal’Buzard · bal trad Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois