Bal’Buzard · bal trad Melle
Bal’Buzard · bal trad Melle samedi 4 juillet 2026.
Melle
Bal’Buzard · bal trad
Salle Jacques Prévert Melle Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Bal trad’ et initiation avec Les Tourne Bourriques et Le Bal Variable.
Salle Jacques Prévert, Melle
Tout public
Payant .
Salle Jacques Prévert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Bal’Buzard · bal trad
L’événement Bal’Buzard · bal trad Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois
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