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Bal’Buzard · bal trad Melle

Bal’Buzard · bal trad Melle

Bal’Buzard · bal trad Melle samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Salle Jacques Prévert

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 7 7 Tarif réduit

Melle

Bal’Buzard · bal trad

Salle Jacques Prévert Melle Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Bal trad’ et initiation avec Les Tourne Bourriques et Le Bal Variable.

Salle Jacques Prévert, Melle
Tout public
Payant   .

Salle Jacques Prévert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Bal’Buzard · bal trad

L’événement Bal’Buzard · bal trad Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois

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