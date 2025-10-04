Balcon filant : théâtre à la fenêtre à la médiathèque Médiathèque James Baldwin Paris

Balcon filant : théâtre à la fenêtre à la médiathèque Médiathèque James Baldwin Paris samedi 4 octobre 2025.

Quitter la maison, quitter la maison ; sortir, courir, aimer ; s’écouter et se faire entendre… Samedi 4 octobre, six saynètes présentées par Nuit Orange dans les espaces et extérieurs de la médiathèque mettront à l’honneur les révolté.e.s, les tumultueux.ses, les passionné.e.s. Samedi 4 octobre, soufflera, pendant Biblis en folie, un vent de liberté

Rendez-vous pour des moments de théâtre surprenants avec la compagnie Nuit Orange… samedi 4 octobre à 16h30 et à 18h15

En savoir plus sur Balcon Filant par la compagnie Nuit Orange ! En décembre 2020, pendant le confinement, Nuit Orange lance le Balconfiné. Devenu Balcon Filant avec la fin du confinement, le projet perdure : par des scènes du répertoire, faire jouer fenêtre et rue, places et balcons, et rappeler que le théâtre est partout, débordant, sautant au cou du passant. Une promesse, une querelle, une déclaration… ils et elles se succèdent au cours de saynètes rythmées et déjantées, pour un défi, un baiser, des adieux ou une chanson.

Lors de Biblis en folie, une performance spéciale investira la médiathèque et ses extérieurs… la compagnie Nuit orange proposera du théâtre « à la fenêtre » !

gratuit Tout public.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/