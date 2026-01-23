Balde découverte les arbres et ses mystères place du Général Leclerc Sainte-Menehould

Balde découverte les arbres et ses mystères

place du Général Leclerc Office de tourisme Sainte-Menehould Marne

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

2026-03-28

Tout public

Plongez dans l’univers fascinant des arbres avec Solène de Maïenthème ! Découvrez leurs secrets, ce qu’ils cachent et ce qu’ils nous révèlent sur la nature. Un moment d’émerveillement et de partage en pleine nature !

Rdv à l’office de tourisme. .

