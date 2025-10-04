Baldwin en folie ! Médiathèque James Baldwin Paris

Au programme de cette deuxième édition de l’événement Biblis en folie :

Une Heure du Conte, de 10h30 à 11h pour les 0-3 ans et de 11h à 11h30 pour les 3-6 ans

Le Club de lecture, rendez-vous mensuel d’échange autour de la littérature, de 10h à 12h

Un atelier maquillage de 15h à 16h30, pour mettre des paillettes dans la bibliothèque !

Un atelier jeux vidéos de 15h à 17h, pour montrer tous vos talents sur écrans.

Un atelier crochet de 16h à 17h30, pour découvrir cet art créatif.

Des moments de théâtre surprenants avec la compagnie Nuit Orange… À 16h30 et à 18h15, les comédiens de la compagnie proposeront des saynètes rythmées et déjantées !

En savoir plus sur Balcon Filant par la compagnie Nuit Orange ! En décembre 2020, pendant le confinement, Nuit Orange lance le Balconfiné. Devenu Balcon Filant avec la fin du confinement, le projet perdure : par des scènes du répertoire, faire jouer fenêtre et rue, places et balcons, et rappeler que le théâtre est partout, débordant, sautant au cou du passant. Une promesse, une querelle, une déclaration… ils et elles se succèdent au cours de saynètes rythmées et déjantées, pour un défi, un baiser, des adieux ou une chanson.

Quitter la maison, quitter la maison ; sortir, courir, aimer ; s’écouter et se faire entendre… Samedi 4 octobre, les 6 saynètes présentées par Nuit Orange mettent à l’honneur les révolté.e.s, les tumultueux.ses, les passionné.e.s. Samedi 4 octobre, souffle un vent de liberté.

La journée se terminera par un DJ Set de 19h à 21h, un moment pour planer accompagné d’un moment convivial.

gratuit Tout public.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris