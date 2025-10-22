Baleines, dauphines et cachalots…ça discute sous l’eau ! Médiathèque – Étel

L’association Voyage en Patrimoine vous propose un jeu pour apprendre à reconnaitre le chant des différentes espèces.

2 séances sont proposées le mercredi 22 octobre à la médiathèque à 11h pour les 6-9 ans et à 17h pour les plus de 10 ans. Inscrivez-vous !

Gratuit. Renseignements et inscriptions au 02 97 55 32 30 ou mediatheque@mairie-etel.fr .

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30

