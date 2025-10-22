Baleines, dauphines et cachalots…ça discute sous l’eau ! Médiathèque – Étel
Baleines, dauphines et cachalots…ça discute sous l’eau ! Médiathèque – Étel mercredi 22 octobre 2025.
Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel Morbihan
Début : 2025-10-22 11:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
L’association Voyage en Patrimoine vous propose un jeu pour apprendre à reconnaitre le chant des différentes espèces.
2 séances sont proposées le mercredi 22 octobre à la médiathèque à 11h pour les 6-9 ans et à 17h pour les plus de 10 ans. Inscrivez-vous !
Gratuit. Renseignements et inscriptions au 02 97 55 32 30 ou mediatheque@mairie-etel.fr .
