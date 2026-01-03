Baleines, dauphins et cachalots… ça discute sous l’eau ! Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 21 février, 14h00, 15h00, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Qu’est-ce qui se raconte sous les océans ? Une chose est sûre : ce n’est pas le monde du silence ! Venez découvrir avec nous le monde fascinant du chant des cétacés.

Samedi 21 février, 14h00 : 6-8 ans et parents, 15h00 : 6-8 ans et parents, 16h00 : 9-13 ans et parents

10 max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T16:45:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/conference-debat/baleines-dauphins-et-cachalots-ca-discute-sous-leau

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



