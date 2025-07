BALETI ANNIVERSAIRE DE LA MEDIATHEQUE SAMUEL BECKETT Sérignan

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

À l’occasion de l’anniversaire de la Médiathèque Samuel Beckett, place à la fête avec un Balèti ! Venez partager un moment convivial au rythme de la musique traditionnelle et des danses collectives. Une belle occasion de célébrer ensemble la culture et la bonne humeur. Gratuit, tout public. .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

English :

Balèti to celebrate the anniversary of the Médiathèque Samuel Beckett! Music, dance and fun. Free and open to all.

German :

Balèti zur Feier des Geburtstags der Mediathek Samuel Beckett? Musik, Tanz und Geselligkeit stehen auf dem Programm. Kostenlos und für alle zugänglich.

Italiano :

Balèti per festeggiare l’anniversario della biblioteca multimediale Samuel Beckett! Musica, danza e divertimento. Gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

¡Balèti para celebrar el aniversario de la biblioteca multimedia Samuel Beckett! Música, baile y diversión. Gratis y abierto a todos.

