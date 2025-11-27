BALETI AU SONAMBULE – LE SONAMBULE ESPACE CULTUREL Gignac

BALETI AU SONAMBULE Début : 2026-02-07 à 19:00. Tarif : – euros.

Le Bal d’Hiver du Sonambule, c’est bien plus qu’un bal.C’est une parenthèse hors du temps, au cœur de l’hiver, des sourires & des regards complices, des pas partagés, et des groupes qui se succèdent pour vous faire virevolter toute la soirée. Parce que danser sur des musiques trad’ et occitanes, c’est se reconnecter à quelque chose de profond, de vivant, de joyeux. Une mémoire en mouvement, une fête collective où chacun·e trouve sa place, peu importe son âge, son niveau ou ses origines.On est ensemble. On vibre ensemble. On tourne, on saute, on glisse, on rit et on s’amuse !Parce que c’est rare, aujourd’hui, des moments comme ceux-là.Comme chaque année, le Bal d’Hiver promet de vous faire danser toute la nuit, accompagné·es d’une sélection d’artistes et de groupes de choix. Alors, on danse ?INFOS PRATIQUES Le Sonambule, 2 avenue Mas Salat, 34150 GignacBar & foodtruck sur place dès 18h30Grand parking gratuit devant la salle

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SONAMBULE ESPACE CULTUREL 2 AV DU MAS SALAT 34150 Gignac 34