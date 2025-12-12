Baleti ave les Jongleurs d’accordéons Saures Entraygues-sur-Truyère

Baleti ave les Jongleurs d’accordéons

Saures Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

au profit de Jamais sans Toit d’Entraygues sur Truyère,

1ère partie ave Folkentrad.

Buvette et vente de gâteaux sur place

.

Saures Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 89 52 25

English :

in aid of Jamais sans Toit d’Entraygues sur Truyère,

1st part with Folkentrad.

Refreshments and cakes on sale

L’événement Baleti ave les Jongleurs d’accordéons Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-12-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)