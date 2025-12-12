Baleti ave les Jongleurs d’accordéons Saures Entraygues-sur-Truyère
Baleti ave les Jongleurs d'accordéons Saures Entraygues-sur-Truyère dimanche 11 janvier 2026.
Saures Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-01-11
fin : 2026-01-11
2026-01-11
au profit de Jamais sans Toit d’Entraygues sur Truyère,
1ère partie ave Folkentrad.
Buvette et vente de gâteaux sur place
Saures Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 89 52 25
English :
in aid of Jamais sans Toit d’Entraygues sur Truyère,
1st part with Folkentrad.
Refreshments and cakes on sale
L'événement Baleti ave les Jongleurs d'accordéons Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-12-10