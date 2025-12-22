Balèti bal folk, Magic Mirrors Istres

Balèti bal folk

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 20h30. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Ce balèti bal folk vous invite à partager une soirée autour de la musique et de la danse, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous. Avec les groupes Entre 2 Temps et la Cie Va Lontano, la piste s’anime au rythme des musiques traditionnelles.

Entrée à 5 € avec une boisson offerte, gratuit pour les moins de 18 ans. Buvette et crêpes sur place. .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 07 66 89

English :

This balèti bal folk invites you to share an evening of music and dance, in a convivial atmosphere open to all. With the Entre 2 Temps and Cie Va Lontano groups, the dance floor comes alive with traditional music.

