Baleti de la semaine occitane, Salle Cardonnet, Saint Drezery (34), Saint-Drézéry

Baleti de la semaine occitane Vendredi 20 février, 19h00 Salle Cardonnet, Saint Drezery (34) Hérault

vendredi 20 février ST DREZERY (salle Cardonnet) de 14h à 22h. Marché aux puces d’instruments de musique et BalétiDans le cadre de la quinzaine de la culture occitane la grande formation des Kakou’phoniques avec plus de 10 musiciens vous convie à une soirée de musiques et de danses accompagnées p…

source: Baleti de la semaine occitane – AgendaTrad

Salle Cardonnet, Saint Drezery (34) rue du Centre, 34160 Saint Drezery, France Saint-Drézéry 34160 Hérault Occitanie

avec Les Kakous’Phoniques baltrad balfolk