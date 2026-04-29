Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins
Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins vendredi 26 juin 2026.
Sausset-les-Pins
Balèti des Pompiers
Vendredi 26 juin 2026 de 20h à 0h. Môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 00:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Balèti des pompiers, union des pompiers 13.
organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers.
Apéro concert, buvette et restauration sur place. .
Môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 79 05 21
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English :
Firemen’s ball, firemen’s union 13.
L’événement Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-29 par Mairie de Sausset-les-Pins
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