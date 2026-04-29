Sausset-les-Pins

Balèti des Pompiers

Vendredi 26 juin 2026 de 20h à 0h. Môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 00:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Balèti des pompiers, union des pompiers 13.

organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers.

Apéro concert, buvette et restauration sur place. .

Môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 79 05 21

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English :

Firemen’s ball, firemen’s union 13.

L’événement Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-29 par Mairie de Sausset-les-Pins