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Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins

Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Môle du port

Ville : 13960 Sausset-les-Pins

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Sausset-les-Pins

Balèti des Pompiers

Vendredi 26 juin 2026 de 20h à 0h. Môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 00:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Balèti des pompiers, union des pompiers 13.
organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers.
Apéro concert, buvette et restauration sur place.   .

Môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 79 05 21 

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English :

Firemen’s ball, firemen’s union 13.

L’événement Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-29 par Mairie de Sausset-les-Pins

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