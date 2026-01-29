BALETI OCCITAN Roquebrun

BALETI OCCITAN

Librinspir organise un balèti occitan en deux temps : initiation aux danses traditionnelles puis bal animé par Tindarel. Un après‑midi festif et intergénérationnel

L’association Librinspir vous donne rendez‑vous pour un après‑midi entièrement dédié aux danses occitanes.

De 14h à 18h, découvrez ou redécouvrez l’esprit du balèti : un moment de partage, de musique et de convivialité où chacun, débutant ou habitué, trouve naturellement sa place.

L’après‑midi débute par une initiation accessible à tous, idéale pour apprendre les pas de base, se familiariser avec les rythmes traditionnels et entrer dans la danse en toute simplicité.

La fête se poursuit avec un balèti animé par Tindarel, dont l’énergie et les sonorités occitanes entraînent le public dans une ambiance chaleureuse et vivante.

Un rendez‑vous intergénérationnel, joyeux et authentique, pour célébrer la culture occitane et le plaisir de danser ensemble. .

Salle de la mairie Roquebrun 34460 Hérault Occitanie bibliotheque.roquebrun@gmail.com

