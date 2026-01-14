Balèze Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Balèze

Mercredi 18 février 2026 de 14h30 à 15h15.

Du jeudi 19 au vendredi 20 février 2026 de 14h30 à 15h15 et de 10h15 à 11h.

Samedi 21 février 2026 de 16h à 16h45. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-21 16:45:00

2026-02-18 2026-02-19 2026-02-21

Théâtre d’ombres au théâtre des Chartreux, pour les enfants de 3 à 12 ans.Enfants

Un chef ! Une maison ! Une famille ! Point à la ligne !



Voilà ce que braille Balèze le chef incontesté de ce clan de souris. Profitant de la menace hypothétique mais possible de l’arrivée d’un ennemi, le chat, le pouvoir est pris par ce fort-à-bras. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

Shadow theater at the Théâtre des Chartreux, for children aged 3 to 12.

