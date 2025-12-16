Balimaya / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Dans les langues mandingues d’Afrique de l’Ouest, Balimaya signifie “parenté”, “fraternité”. Une famille au sens large, réunie autour du duo de percussionnistes formé par Julien André et Ibrahima Diabaté, qui mêlent djembé, dundun et batterie.
Née en 1994 à Bamako puis prolongée à Paris, leur collaboration a façonné une manière singulière de croiser les pratiques : du cadre codifié des cérémonies traditionnelles à l’improvisation la plus libre. Balimaya puise dans les rythmes mandingues dédiés à la danse ; s’ils ne sont pas repris dans leur forme d’origine, ils restent une source vive d’inspiration où les voix musicales s’entrelacent.
Autour du duo, basse, saxophone et vibraphone élargissent encore la palette. Les compositions, pensées comme des jeux, varient grooves, timbres et dynamiques, ouvrant un espace où l’improvisation peut circuler pleinement.
Boris Blanchet / saxophones
Vincent Limouzin / vibraphone
Philippe Bussonnet / guitare basse
Ibrahima Diabaté / tambours dundun et tama, luth ngoni
Julien André / composition, djembé, batterie
Balimaya réinvente la pulsation mandingue : une fraternité sonore où traditions de Bamako et improvisation parisienne se répondent avec une énergie vibrante.
Le mercredi 14 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
