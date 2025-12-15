Balimaya JASS CLUB PARIS PARIS

Balimaya Mercredi 14 janvier 2026, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-14T19:30:00+01:00 – 2026-01-14T20:30:00+01:00

Fin : 2026-01-14T21:30:00+01:00 – 2026-01-14T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Dans les langues mandingues d’Afrique de l’Ouest, Balimaya signifie “parenté”, “fraternité”. Une famille au sens large, réunie autour du duo de percussionnistes formé par Julien André et Ibrahima Diabaté, qui mêlent djembé, dundun et batterie. Née en 1994 à Bamako puis prolongée à Paris, leur collaboration a façonné une manière singulière de croiser les pratiques : du cadre codifié des cérémonies traditionnelles à l’improvisation la plus libre. Balimaya puise dans les rythmes mandingues dédiés à la danse ; s’ils ne sont pas repris dans leur forme d’origine, ils restent une source vive d’inspiration où les voix musicales s’entrelacent. Autour du duo, basse, saxophone et vibraphone élargissent encore la palette. Les compositions, pensées comme des jeux, varient grooves, timbres et dynamiques, ouvrant un espace où l’improvisation peut circuler pleinement. **Boris Blanchet** / saxophones **Vincent Limouzin** / vibraphone **Philippe Bussonnet** / guitare basse **Ibrahima Diabaté** / tambours dundun et tama, luth ngoni **Julien André** / composition, djembé, batterie

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/227-Balimaya?session=227 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/228-Balimaya?session=228 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Du mercredi au samedi 19H-2H / 5-19€

Dimanche atelier jazz & concert 15H-00H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

