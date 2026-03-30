Balises & Baskets Course d’orientation en famille

Beuzevillette Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-04-13

Partez à l’aventure, carte en main, à la découverte d’un village entre Seine et mer !

Accessible à tous, Balises & Baskets propose une course d’orientation ludique, à vivre en famille ou entre amis, sans chrono ni pression.

Munis d’une carte téléchargeable gratuitement, partez à la recherche des 15 balises disséminées sur le parcours. À pied ou à vélo, chacun avance à son rythme et choisit son propre défi nombre de balises, durée, parcours… l’expérience est entièrement libre.

Au fil du jeu, découvrez le patrimoine et les savoir-faire locaux église et croix de pierre, producteurs, artisans et paysages du territoire. Des QR codes permettent également d’écouter des témoignages pour une immersion encore plus vivante.

Lieu Beuzevillette

Dates du 13 avril au 2 novembre 2026

Public tout public famille

À savoir activité en autonomie, gratuite, carte à télécharger

Pratique à pied ou à vélo, en une ou plusieurs fois

Une expérience nature, ludique et conviviale à partager… et à retrouver prochainement dans d’autres villages de Normandie. .

Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 46 32 tourisme@cauxseine.fr

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English : Balises & Baskets Course d’orientation en famille

L’événement Balises & Baskets Course d’orientation en famille Beuzevillette a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme