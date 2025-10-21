BALIVERNES & FARIBOLES THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Début : 2025-10-21 15:30:00

fin : 2025-10-25 16:15:00

2025-10-21

Une conteuse improbable et mutine, mandatée par le musée des courants d’air raconte aux

petits comme aux grands des sacrées tramontanes.

A partir de 6 ans.

De la création de Zailé du Tutu, le premier courant d’air apprivoisé, à la drôle d’histoire d’amour de Spagettho et Coquillette, en passant par l’invention des rhinocéros et les disputes des dieux de l’Olympe, on se régale de balivernes et fariboles ! .

English :

An improbable and mischievous storyteller, commissioned by the Musée des courants d?air

to young and old alike.

Ages 6 and up.

German :

Eine unwahrscheinliche und schelmische Geschichtenerzählerin, die vom Museum der Luftströme beauftragt wurde, erzählt den

groß und Klein von den heiligen Tramontanes.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Un narratore improbabile e malizioso, incaricato dal Musée des courants d’air di raccontare una storia a grandi e piccini

a grandi e piccini.

Dai 6 anni in su.

Espanol :

Un cuentacuentos improbable y travieso, encargado por el Musée des courants d’air

para grandes y pequeños.

Para niños a partir de 6 años.

