Balkan Karket Saint-Ferme

Saint-Ferme Gironde

Tout au long de l’année, Bande Originale propose sa saison Jazz en Balade, une série de concerts répartis sur le territoire du Sud Gironde et de l’Entre-deux-Mers. Chaque événement débute à 19h30 avec une première partie assurée par les classes jazz de Monségur. La soirée se poursuit ensuite à 21h avec une tête d’affiche issue de la scène régionale, nationale ou internationale. Une buvette et une offre de petite restauration sont mises à disposition du public le concept allie ainsi musique et gourmandise dans un cadre détendu, parfait pour se laisser porter par le rythme du jazz tout en profitant d’un moment de convivialité. .

Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 91

