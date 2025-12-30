BALKAN PARADISE ORCHESTRA L’ACCORDEUR St Denis De Pile

BALKAN PARADISE ORCHESTRA Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Avec sa musique unique, alliant éclectisme et fun, ainsi que ses performanceslive époustouflantes, Balkan Paradise Orchestra a conquis le public du mondeentier.Après une tournée mondiale en 2025, le groupe féminin de Barcelone présente en 2026 leur nouvelle tournée Game Sessions. Une tournée inspirée des rythmes entraînants de son EP Game Sessions Vol. II (2025), qui remixe des titres de l’album Nèctar avec différents artistes tels que Tanxugueiras, Apelika, Querbeat, Wukamash, Raghu Dixit, Arnau Altimir et DJ Trapella.Ce nouveau spectacle énergique et festif conserve le style signature du groupe : un mélange de cuivres des Balkans, de pop et d’électro, avec de la musique instrumentale, des parties vocales, des chorégraphies et un live vibrant et joyeux qui invite tout le public à danser. Balkan Paradise Orchestrareste inarrêtable !

L’ACCORDEUR 15 Route de Paris 33910 St Denis De Pile 33