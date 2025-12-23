Balkan Party, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Balkan Party

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Musiques traditionnelles de Grèce et d’Asie mineure Rebetiko. C’est comme une salade grecque à la feta avec des loukoums turcs, le tout relevé d’une pointe de camembert (ou de beurre demi-sel d’Isigny).

AMAN DHIO INVITE OZGU¨R

Musiques traditionnelles de Grèce et d’Asie mineure Rebetiko. C’est comme une salade grecque à la feta avec des loukoums turcs, le tout relevé d’une pointe de camembert (ou de beurre demi-sel d’Isigny)

QUE DIABLE !

Lorsque la poésie d’un rappeur à la voix chaude se mêle à celle d’un violon envoûtant, il n’y a plus qu’un pas de l’asphalte aux Balkans, pour une création urbaine et sauvage. Et pour le reste, Que Diable !, il y a juste à se laisser porter.” Avec Flo Allame et Clément Quemener. .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balkan Party

Traditional music from Greece and Asia Minor Rebetiko. It’s like a Greek salad with feta cheese and Turkish loukoums, topped with a dash of camembert (or Isigny semi-salted butter).

L’événement Balkan Party Caen a été mis à jour le 2025-12-23 par Calvados Attractivité