BALKANBEAT NEW YEAR L’Alimentation Générale Paris

✦ CHANTAJ (BE)

✦ AALMA DILI (FR)

✦ ROBERT SOKO (DE)

✦ DJ TAGADA (IT)

Balkanbeat Paris s’empare de l’Alimentation Générale pour offrir une grande fête carnavalesque pleine de belles émotions.

Venez vivre durant cette soirée, une belle célébration de la nouvelle année au cœur des musiques traditionnelles tsiganes et des Balkans, de Roumanie, Serbie, Macédoine, Grèce et Turquie, empreintes de sonorités urbaines et contemporaines.

La fusion de ces styles nous promet une soirée originale et festive.`

✦ AALMA DILI :

TURBO GYPSY WESTERN

De longues cavalcades allant du sud du Colorado jusqu’au nord de la Serbie, en passant par la Grèce ou l’Italie, ce groupe atypique formé en 2011 dans la banlieue parisienne sait mélanger les styles avec finesse et panache.

L’harmonie des violons, la puissance de la rythmique et depuis peut l’ajout d’une boîte à rythmes analogique permet de

booster l’ensemble pour faire littéralement décoller le public.

Même si certaines têtes ont changées avec le temps, AÄLMA DILI n’en est pas à son coup d’essai. Plus de 800 concerts en France et en Europe, des collaborations avec SOVIET SUPREM, LA CARAVAN PASSE, JOHNNY MONTREUIL, et plus récemment avec BARBARA PRAVI dans un programme autour des musiques de Dalida.

L’estrade est montée, les santiags sont cirées, les chemises presque repassées, et les 22 cordes prêtes à résonner ;

gardez l’œil ouvert, il se pourrait bien que vous les voyez passer !

https://www.instagram.com/aalmadili/

✦ CHANTAJ

DUO TRAD-POP-POLYGLOTTE :

Globe-trotters polyglottes chantant l’amour qui n’a jamais connu de loi ! (Version longue: La dent dure et la voix haute, le gypsy mood en bandoulière, CHANTAJ vous balade d’Ouest en Est (aller-retour) pour chanter l’amour qui n’a jamais connu de loi ! Frivoles ou tragiques, risibles ou poétiques, des chantages (en)chantés en français, rrom, roumain, grec, espagnol…)

www.facebook.com/chantajduo

✦ROBERT SOKO (DE) :

En 1993, dans un petit bar de Kreuzberg, ROBERT SOKO, originaire de Bosnie-Herzégovine, fait découvrir au public berlinois les musiques tziganes et traditionnelles des Balkans qui ont bercé son enfance et son adolescence. Rapidement sollicité par plusieurs clubs de la capitale allemande, il installe la BalkanBeats au Lido, offrant ainsi à cette musique une ouverture sur le monde.

www.balkanbeats.eu

✦DJ TAGADA (IT) :

Ambassadeur du Balkan Beats en France, DJ Tagada est l’un des pères fondateurs de cette mouvance musicale aux sonorités venues de l’Est.

Il sillonne le monde depuis plus d’une décennie, faisant trembler les Dancefloors à grands coups de rythmes des Balkans, Gypsy Punk, Electro Tzigane et bien d’autres sons venus de loin.

DJ Tagada en live c’est la révolution du Dance Floor, un cocktail Electro & Folklore Tradi !

https://lnk.bio/DJTAGADA

INFOS PRATIQUES

→ Adresse : 64 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Métro Oberkampf (L5) / Parmentier (L3)

→ 7€ / 10€ avant 23H

→ 12€ Réservation / 15€ avec une boisson sur place après 23H

BALKANBEATS PARIS FÊTE LA NOUVELLE ANNÉE

SAMEDI 24 JANVIER 2026 // 21H00-05H00

Le samedi 24 janvier 2026

de 20h00 à 05h00

payant Prévente concert : 7 EUR

Sur place : 10 EUR

Prévente Club : 9 EUR

Sur place avec conso : 15 EUR Tout public.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris

https://www.alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/balkanbeatparis/ https://www.facebook.com/balkanbeatparis/



