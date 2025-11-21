BALKANICA CENTRE CULTUREL LA BRIQUE ROUGE Toulouse

BALKANICA

CENTRE CULTUREL LA BRIQUE ROUGE 9 Rue Maria Mombiola Toulouse Haute-Garonne

L’association Rencont’roms nous et la MJC Toulouse Empalot vous donnent rendez-vous pour la 10ᵉ édition du Festival Balkanica, véritable escapade au cœur des Balkans. La fête tsigane fait son grand retour au centre du quartier d’Empalot !

Le vendredi, place à l’exposition photo Chroniques de la Flambère , suivie d’un spectacle mêlant théâtre et poésie ( Un vent de résistance ) puis la projection du documentaire Écoute‑moi Gadjo , en présence des réalisateurs.

Le samedi après-midi est consacré aux familles avec ateliers, marionnettes et initiation aux danses tsiganes, puis en soirée deux concerts de musiques balkaniques vivantes avec les groupes Carabal Trio et L’Esbrouf. Carabal Trio ouvre le bal avec un répertoire entièrement original, mêlant influences occitanes, slaves, klezmer ou tsiganes dans une ambiance aérienne et vagabonde. Puis L’Esbrouf enchaîne avec un spectacle festif et burlesque qui combine musique de l’Est, textes en français et énergie clownesque. .

English :

The Rencont?roms nous association and the MJC Toulouse Empalot invite you to the 10th edition of the Balkanica Festival, a true Balkan escapade. The gypsy festival returns to the center of the Empalot district!

German :

Der Verein Rencont?roms nous und das MJC Toulouse Empalot laden Sie zur 10. Ausgabe des Balkanica-Festivals ein, einem wahren Ausflug ins Herz des Balkans. Das Zigeunerfest kehrt in das Zentrum des Stadtviertels Empalot zurück!

Italiano :

L’associazione Rencont?roms nous e il MJC Toulouse Empalot sono lieti di invitarvi alla decima edizione del Festival Balkanica, una vera e propria evasione balcanica. Il festival gitano torna nel centro del quartiere Empalot!

Espanol :

La asociación Rencont?roms nous y el MJC Toulouse Empalot tienen el placer de invitarle a la 10ª edición del Festival Balkanica, una auténtica escapada balcánica. La fiesta gitana vuelve al centro del barrio de Empalot

