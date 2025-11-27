BALKANIK PROJECT GRASLIN DE FOLIE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Balkanik Project vous propose un show explosif et ultra dansant, un véritable voyage au travers des pays des Balkans mais pas seulement. Sur scène les membres du groupe ont eu l’occasion de collaborer individuellement avec des artistes de renommé mondiale de la musique tzigane tels que Taraf de Haidouk ou encore Urs-karpatz.Ainsi, ils font vibrer leurs instruments pour vous proposer un moment intense pour le plus grand bonheur de vos oreilles.Costel LACATUS : Clarinette, Saxophone, Chant LeadFlorin PROSTEAN : Basse, ClavierRoby LENGYEN : Batterie, Guitare, PercussionsNastasia DE GEER : TrombonePaul BOURGAREL : SaxophoneÉric MUSSOTE (collaborateur) : TrompetteFacebookVidéo

GRASLIN DE FOLIE Nantes 44000