Balkis Moutashar Nous n’arrivons pas les mains vides Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Balkis Moutashar Nous n’arrivons pas les mains vides

Jeudi 22 janvier 2026 de 20h à 21h. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22 21:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Une ode à la jeunesse ! Dans sa nouvelle création, Balkis Moutashar met en scène une nouvelle génération de danseurs, autodidactes ou issus d’écoles supérieures, et porte un regard sur leur histoire et leur diversité.

Douze jeunes danseurs sont le point de départ de cette création. Balkis Moutashar les a interrogés sur les mouvements qu’ils réalisent lorsqu’ils dansent, ceux qu’on leur a transmis, qu’ils ont observés, qu’ils affectionnent ou qu’ils excluent de leur pratique. De cette vaste grammaire, la chorégraphe tire un corpus fait de mélange et de collage, d’où se dessine l’héritage gestuel de ces interprètes mais aussi la danse qu’ils souhaitent propulser dans l’avenir. Elle y ajoute leurs voix, recueillies lors d’interviews sur leur pratique. Pétris dans une riche matière sonore, les mots se percutent, se détachent et se font échos, nous offrant une plongée intime dans les mille ressentis de la danse. .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

English :

An ode to youth! In her new creation, Balkis Moutashar brings to the stage a new generation of dancers, both self-taught and college graduates, and looks at their history and diversity.

German :

Eine Ode an die Jugend! In ihrer neuen Kreation stellt Balkis Moutashar eine neue Generation von Tänzern vor, Autodidakten und Absolventen von Hochschulen, und wirft einen Blick auf ihre Geschichte und ihre Vielfalt.

Italiano :

Un’ode alla gioventù! Nella sua nuova creazione, Balkis Moutashar presenta una nuova generazione di danzatori, sia autodidatti che diplomati presso istituti di istruzione superiore, e guarda alla loro storia e alla loro diversità.

Espanol :

¡Una oda a la juventud! En su nueva creación, Balkis Moutashar presenta a una nueva generación de bailarines, tanto autodidactas como titulados en centros de enseñanza superior, y examina su historia y su diversidad.

