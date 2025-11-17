BALL AEROSOL PACKAGING recrute avec la METHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION (MRS) Valserhône – Agence THOIRY Valserhône

BALL AEROSOL PACKAGING recrute avec la METHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION (MRS) Lundi 17 novembre, 07h30 Valserhône – Agence THOIRY Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T07:30:00 – 2025-11-17T09:00:00

Fin : 2025-11-17T07:30:00 – 2025-11-17T09:00:00

Découvrez la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) et Devenez Opérateur-Régleur chez Ball Aérosol Packaging ! Participez à notre réunion d’information collective pour découvrir une méthode de recrutement innovante et en savoir plus sur les opportunités chez Ball Aérosol Packaging à Valserhône. Cet événement est ouvert à tous et vous permettra de découvrir le poste d’opérateur régleur en 3*8 ou les week-ends, avec une formation assurée en interne. Venez rencontrer les représentants de la MR

Valserhône – Agence THOIRY 01200 Valserhône Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

