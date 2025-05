Ball Traop du Barragn’s – Clérieux, 14 juin 2025 09:00, Clérieux.

Drôme

Ball Traop du Barragn’s Route de Chavannes Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-06-14 09:00:00 à 2025-06-15 20:00:00

Début : 2025-06-14 09:00:00

fin : 2025-06-15 20:00:00

Date(s) :

2025-06-14

2025-06-15

Organisé avec l’ACCA Clérieux, le traditionnel ball trap du Barragn’s Club vous attend nombreux !

Route de Chavannes

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 09 99 65

English :

Organized with the ACCA Clérieux, the traditional Barragn’s Club ball trap awaits you!

German :

Das traditionelle Ball Trap des Barragn’s Club wird zusammen mit dem ACCA Clérieux organisiert und erwartet Sie zahlreich!

Italiano :

Organizzato in collaborazione con l’ACCA Clérieux, vi aspetta la tradizionale trappola per palline del Barragn’s Club!

Espanol :

Organizado en colaboración con el ACCA Clérieux, le espera la tradicional trampa de bolas del Barragn’s Club

L’événement Ball Traop du Barragn’s Clérieux a été mis à jour le 2025-05-09 par Valence Romans Tourisme