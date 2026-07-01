Informations pratiques

Caplong

Ball-Trap à Caplong

Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Ball trap à Caplong le week-end du 25 et 26 juillet.

Site ombragé.

Buvette tout ke week-end et restauration le dimanche midi.

Renseignements au 06 72 08 22 94 .

Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 08 22 94

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English : Ball-Trap à Caplong

L’événement Ball-Trap à Caplong Caplong a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays Foyen