AGENDA · Caplong
Ball-Trap à Caplong Caplong
samedi 25 juillet 2026 · Caplong
Informations pratiques
Caplong
Ball-Trap à Caplong
Caplong Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Ball trap à Caplong le week-end du 25 et 26 juillet.
Site ombragé.
Buvette tout ke week-end et restauration le dimanche midi.
Renseignements au 06 72 08 22 94 .
Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 08 22 94
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English : Ball-Trap à Caplong
L’événement Ball-Trap à Caplong Caplong a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays Foyen