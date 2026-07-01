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AGENDA · Caplong

Ball-Trap à Caplong Caplong

samedi 25 juillet 2026 · Caplong

Ball-Trap à Caplong Caplong

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
33220 Caplong
Département
Gironde
Tarif

Caplong

Ball-Trap à Caplong

Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Ball trap à Caplong le week-end du 25 et 26 juillet.
Site ombragé.
Buvette tout ke week-end et restauration le dimanche midi.
Renseignements au 06 72 08 22 94   .

Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 08 22 94 

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English : Ball-Trap à Caplong

L’événement Ball-Trap à Caplong Caplong a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays Foyen