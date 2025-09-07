Ball Trap à Fontaine-notre-Dame Fontaine-Notre-Dame

Ball Trap à Fontaine-notre-Dame

Fontaine-Notre-Dame Aisne

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Le dimanche 7 septembre 2025 à Fontaine-Notre-Dame, venez vous essayer au Ball Trap de 10h à 18h.

Ouvert à tous, sur réservation au 06 13 35 83 46

Buvette et restauration sur place. 3.5 .

Fontaine-Notre-Dame 02110 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 35 83 46

