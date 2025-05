Ball-trap à Saint Chamarand – Saint-Chamarand, 29 mai 2025 09:30, Saint-Chamarand.

Lot

Ball-trap à Saint Chamarand Les Mazuts Saint-Chamarand Lot

Début : 2025-05-29 09:30:00

fin : 2025-05-29

2025-05-29

L’association du ball-trap des Mazuts organise son événement annuel, un concours de tir ouvert à tous les amateurs. Cette journée conviviale, unique dans l’année, se déroule en plein air.

Concours et planche

Buvette et restauration sur place .

Les Mazuts

Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 48 07 60 10

English :

The Mazuts ball-trap association organizes its annual event, a shooting competition open to all amateurs. It’s a friendly day out in the open air, and the only one of its kind in the year.

German :

Der Ball-Trap-Verein von Les Mazuts organisiert sein jährliches Ereignis, einen Schießwettbewerb, der allen Amateuren offen steht. Dieser gesellige Tag ist einmalig im Jahr und findet unter freiem Himmel statt.

Italiano :

L’associazione Mazuts ball-trap organizza il suo evento annuale, una gara di tiro aperta a tutti i dilettanti. Si tratta di una giornata conviviale all’aria aperta, l’unica nel suo genere durante l’anno.

Espanol :

La asociación de tiro al plato de Mazuts organiza su evento anual, una competición de tiro abierta a todos los aficionados. Se trata de una jornada amistosa al aire libre, única en el año.

