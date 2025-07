BALL TRAP À VAREILLES Saint-Pierre-le-Vieux

BALL TRAP À VAREILLES Saint-Pierre-le-Vieux samedi 2 août 2025.

BALL TRAP À VAREILLES

Lieu-dit Vareilles Saint-Pierre-le-Vieux Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-03 22:00:00

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-03

La Société de chasse Diane Truyère organise son Ball Trap, les 2 et 3 Août prochain à Vareilles.

La Société de chasse Diane Truyère organise son Ball Trap, les 3 et 4 août prochain à Vareilles.

Au programme

Samedi 2 août :

– 14h 18 h Ball Trap

– 20h Repas Moule (entrée, plat, fromage, dessert, vin et café) 20 € par personne gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation avant le 31 juillet au 07 86 39 05 48 ou 06 67 43 91 19

Dimanche 3 août

– 8h Tripes 13€ sans réservation

– 9h- 17h Ball Trap

– 17h Rampo

– 19h Remise des prix

Buvette et restauration toute la journée .

Lieu-dit Vareilles Saint-Pierre-le-Vieux 48200 Lozère Occitanie +33 6 67 43 91 19

English :

The Diane Truyère hunting association is organizing its Ball Trap on August 2 and 3 in Vareilles.

German :

Die Jagdgesellschaft Diane Truyère organisiert ihre Ball Trap am 2. und 3. August in Vareilles.

Italiano :

L’associazione venatoria Diane Truyère organizza la sua Trappola a palle il 2 e 3 agosto a Vareilles.

Espanol :

La asociación de caza Diane Truyère organiza los días 2 y 3 de agosto en Vareilles su Trampa de Bolas.

L’événement BALL TRAP À VAREILLES Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2025-07-29 par 48-OT Margeride en Gévaudan