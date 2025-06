Ball Trap avec l’association ACCA d’Olemps Olemps 6 juillet 2025 07:00

Aveyron

Ball Trap avec l’association ACCA d’Olemps Olemps Aveyron

Venez nombreux, joueurs ou curieux, participer à la journée de Ball-trap organisé par l’association ACCA d’Olemps.

La journée débutera à 9h avec de nombreux lots à gagner, 12h petite finale, 17h finale.

Buvette et restauration rapide sur place. .

Olemps 12510 Aveyron Occitanie communication@olemps.fr

English :

Whether you’re a player or just curious, come and take part in the Ball-trap day organized by the Olemps ACCA association.

German :

Kommen Sie zahlreich, ob Spieler oder Neugierige, und nehmen Sie an dem vom Verein ACCA d’Olemps organisierten Ball-Trap-Tag teil.

Italiano :

Venite tutti, giocatori o semplici curiosi, a partecipare alla giornata del Ball-trap organizzata dall’associazione Olemps ACCA.

Espanol :

Venid todos, tanto si sois jugadores como si sois simples curiosos, a participar en la jornada de Ball-trap organizada por la asociación Olemps ACCA.

