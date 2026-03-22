Ball-trap

Bonneuil Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Week-end pour s’exercer au tir avec une soirée nocturne.

Samedi: à 11h vin d’honneur, début du ball trap (fosse, caille, mur, tour infernale) à 14h qui se poursuivra en nocturne, méchoui le soir. Dimanche reprise du ball-trap à 10h. Durant le week-end, barbecue et buvette. .

Bonneuil 36310 Indre Centre-Val de Loire baltrap.bonneuil.36@gmail.com

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English :

Weekend shooting practice with a night party.

L’événement Ball-trap Bonneuil a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne