Ball-trap Bonneuil
Ball-trap Bonneuil samedi 16 mai 2026.
Ball-trap
Bonneuil Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Week-end pour s’exercer au tir avec une soirée nocturne.
Samedi: à 11h vin d’honneur, début du ball trap (fosse, caille, mur, tour infernale) à 14h qui se poursuivra en nocturne, méchoui le soir. Dimanche reprise du ball-trap à 10h. Durant le week-end, barbecue et buvette. .
Bonneuil 36310 Indre Centre-Val de Loire baltrap.bonneuil.36@gmail.com
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English :
Weekend shooting practice with a night party.
L’événement Ball-trap Bonneuil a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne