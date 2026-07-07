Informations pratiques

Contigny

Ball Trap

Les Brioudes Contigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Amateurs de tir, rendez-vous au Ball Trap ! 3 fosses avec séries différentes, cartouches à disposition, nombreux lots à gagner. Grillades et frites sur place.

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Les Brioudes Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 99 39

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English :

Shooting enthusiasts, come to the Ball Trap! Three shooting ranges with different courses, ammunition available, and plenty of prizes to win. Grilled food and fries on site.

L’événement Ball Trap Contigny a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule