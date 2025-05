Ball Trap – Courpignac, 29 mai 2025 09:00, Courpignac.

Charente-Maritime

Ball Trap Terrain de football Courpignac Charente-Maritime

Début : 2025-05-29 09:00:00

fin : 2025-05-29 19:00:00

2025-05-29

2025-05-31

2025-06-01

Ball Trap ouvert à tous. Licence ball-trap ou validation du permis de chasse obligatoire (sera demandé à l’inscription), sinon assurance à la table de marque 5€.



Buvette et restauration sur place

.

Terrain de football

Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 08 65 90

English :

Ball Trap open to all. Ball-trap license or hunting license validation required (will be requested at registration), otherwise insurance at the table 5?.



Refreshments and catering on site

German :

Ball Trap ist für alle offen. Ball-Trap-Lizenz oder Jagdschein erforderlich (wird bei der Anmeldung verlangt), ansonsten Versicherung für den Markierungstisch 5?



Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Trappola a pallini aperta a tutti. È richiesta la licenza di tiro a volo o la licenza di caccia valida (sarà richiesta all’atto dell’iscrizione), altrimenti l’assicurazione al tavolo dei punteggi 5?



Ristoro e ristorazione in loco

Espanol :

Trampa de bolas abierta a todos. Se requiere licencia de bola-trampa o licencia de caza válida (se solicitará en el momento de la inscripción), de lo contrario seguro en la mesa de puntuación 5?



Avituallamiento y catering in situ

L’événement Ball Trap Courpignac a été mis à jour le 2025-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge