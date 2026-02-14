Ball trap Lureuil
Ball trap Lureuil samedi 9 mai 2026.
Ball trap
Route de Lingé Lureuil Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Ball trap toute la journée.
Mur, fasse, caille. Buvette et restauration sur place. Planche apéro. .
Route de Lingé Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 98 36 comitedesfetesdelureuil@gmail.com
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English :
Ball trap all day.
L’événement Ball trap Lureuil a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne