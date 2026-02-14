Ball trap

Route de Lingé Lureuil Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Ball trap toute la journée.

Mur, fasse, caille. Buvette et restauration sur place. Planche apéro. .

Route de Lingé Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 98 36 comitedesfetesdelureuil@gmail.com

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English :

Ball trap all day.

L’événement Ball trap Lureuil a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne